Afganistan: Co najmniej 34 zabitych w dwu zamachach na wschodzie kraju

Co najmniej 34 osoby straciły życie w dwóch samobójczych zamachach bombowych, do jakich doszło w niedzielę na wschodzie Afganistanu - podały władze. W zamachu w mieście Ghazni zginęło 30 funkcjonariuszy służb specjalnych. Cztery osoby straciły życie w Zabulu.

Bilans wybuchu samochodu pułapki w mieście Ghazni, położonym przy trasie łączącej Kabul z Kandaharem, nie jest ostateczny, wziąwszy pod uwagę miejsce, w którym doszło do eksplozji i moc wybuchu - podkreślają lokalne władze.

Do szpitala w Ghazni trafiło 24 rannych. "Wszyscy są funkcjonariuszami służb, nie ma cywilów. Stan niektórych jest ciężki" - powiedział dziennikarzom szef placówki dr Baz Mohammad Hemat.

Wybuch zniszczył kompleks budynków wykorzystywanych przez służbę ochrony bezpieczeństwa publicznego i uszkodził kilka domów prywatnych położonych przy koszarach tej formacji.

Eksplozję samochodu pułapki potwierdził rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Tariq Arian, nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczycących ataku.

Żadna z działających w Afganistanie grup militarnych nie przypisała sobie autorstwa zamachu. Agencja Reutera skontaktowała się z rzecznikiem talibów Zabihullahem Mudżahidem, który "nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że za zamachem stali talibowie".

W niedzielę doszło też do innego ataku. Miał on miejsce w prowincji Zabul, gdzie próbowano zastawić pułapkę na przewodniczego Rady Prowincji Hadżi Atę Jana Haqbayana. Polityk odniósł niewielkie obrażenia, ucierpiała natomiast jego obstawa zginęły co najmniej cztery osoby.

Jak podkreśla Reuters, ponad 6 tys. cywilów zginęło od początku roku w Afganistanie, kraju ustawicznie wstrząsanym przez walki między siłami rządowymi a talibami.

Do ataków dochodzi, gdy ponawiane są wysiłki dyplomatyczne, by uregulować sytuację w Afganistanie. Kończący urzędowanie w Białym Domu Donald Trump podjął w ubiegłym tygodniu decyzję o wycofaniu do 15 stycznia 2021 roku grupy 2 tys. wojskowych z 4,5-tysięcznego kontyngentu USA, jaki jeszcze stacjonuje w Afganistanie. Oznacza to przyspieszenie ostatecznej daty repatriacji jednostek amerykańskich z Afganistanu, którą wyznaczono pierwotnie na koniec drugiego kwartału 2021 r. Zgodnie z porozumieniem podpisanym w lutym przez administrację USA i przedstawicieli talibów, ci ostatni mieli się powstrzymać od dokonywania aktów terroru i wspierania międzynarodowego terroryzmu w zamian za wycofanie amerykańskich wojsk z Afganistanu.