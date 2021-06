Afganistan: Co najmniej siedem osób zginęło w dwóch atakach bombowych na minibusy

Co najmniej siedem osób zginęło, a sześć zostało rannych w sobotę w dwóch atakach bombowych na minibusy w zachodniej części stolicy Afganistanu, Kabulu - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. Do przeprowadzenia zamachów nie przyznała się na razie żadna organizacja.

Do ataków doszło ok. 14.50 czasu miejscowego (12.20 czasu polskiego) na tej samej ulicy, w miejscach odległych od siebie o ok. 2 km. W pierwszej eksplozji zginęło sześć osób, a dwie zostały ranne. W drugiej zginęła jedna osoba, cztery odniosły rany - przekazał rzecznik kabulskiej policji Ferdaw Faramarz.

Do wybuchów doszło w dzielnicy zamieszkanej głównie przez szyicką mniejszość Hazarów, która już wcześniej była celem wielu ataków ekstremistycznej organizacji sunnickiej Państwo Islamskie (IS). Od początku czerwca w okolicy doszło do czterech ataków IS na minivany, zginęło co najmniej 18 osób - przypomina agencja AP.

W Afganistanie wciąż toczy się wojna domowa i giną ludzie, ale Hazarowie, stanowiący 9 proc. z 36 mln mieszkańców kraju, są jedyną grupą systematycznie atakowaną ze względu na swoje pochodzenie etniczne i religię - pisze AP. Wraz z wycofywaniem się wojsk USA i NATO w kraju narasta chaos i przemoc - dodaje agencja. Ostatni amerykańscy i natowscy żołnierze mają opuścić Afganistan do 11 września.