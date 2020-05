Afganistan: Do 24 wzrosła liczba zabitych w ataku na szpital w Kabulu

Do 24 wzrosła liczba zabitych we wtorkowym ataku uzbrojonych bojowników na szpital położniczy w stolicy Afganistanu, Kabulu - powiadomiły w środę afgańskie władze. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje noworodków, ich matki i pielęgniarki. 16 osób zostało rannych.

Wcześniejszy bilans mówił o 16 zabitych.

Bojownicy we wtorek rano przypuścili atak na szpital, prowadzony przez międzynarodową organizację humanitarną Lekarze Bez Granic na zachodzie Kabulu, w dzielnicy Daszti Barczi, zamieszkanej w większości przez szyitów. Następnie wywiązała się wymiana ognia z policją.

Podczas trwającej kilka godzin strzelaniny afgańskie siły bezpieczeństwa ewakuowały ponad sto osób z budynku.

Do tej pory nikt nie przyznał się do ataku. Bojownicy talibscy wręcz oświadczyli, że to nie oni za nim stoją.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w środę, że był "zszokowany i przerażony" atakiem na szpital. Placówki medyczne "nigdy nie powinny być celem" - podkreślił podczas internetowej konferencji prasowej.

Agencja AP zwraca uwagę, że w przeszłości większość ataków w Daszti Barczi, gdzie mieszkają przedstawiciele szyickiej mniejszości Hazarów, przeprowadzali bojownicy sunnickiej ekstremistycznej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie (IS).

Według szacunków Hazarowie stanowią 9-15 proc. 38-milionowej ludności Afganistanu; zamieszkują ten kraj od XIII wieku. Od lat są celem ataków zarówno ze strony talibów, jak i dżihadystów z IS, działających w imieniu sunnickiej większości.