Afganistan: Dzieci przyniosły do szkoły niewybuch, czworo zginęło po jego eksplozji

Niewybuch eksplodował w sobotę, zabijając czworo dzieci i raniąc troje innych po tym, jak dzieci przyniosły go do szkoły, poinformowała policja w południowym Afganistanie, w prowincji Helmand.

Dzieci znalazły niewybuch i przyniosły go do swojej szkoły religijnej i zaczęły się nim bawić, poinformował komendant prowincji. Według oświadczenia policji dzieci miały od 7 do 14 lat, a co najmniej troje innych zostało rannych.

Afganistan ucierpiał przez dziesięciolecia wojny i pozostaje bardzo niebezpieczny dla dzieci, które często zbierają złom na sprzedaż, aby utrzymać swoje rodziny. Wielu zostaje zabitych lub okaleczonych, gdy natkną się na niewybuchy.

