Afganistan: Eksperci: zamachy w Kabulu miały skompromitować talibów

Zamachy przy lotnisku w Kabulu były nie tylko skierowane przeciw Amerykanom, ale miały też skompromitować talibów. Przeprowadziło je Państwo Islamskie Prowincji Chorasan (IS-Ch), które jest bardziej ekstremistycznym rywalem talibów – uważają eksperci.

"Ten zamach będzie wyglądać fatalnie dla Zachodu, ale sprawia on, że talibowie wychodzą na formację, która nie kontroluje sytuacji na swoim terenie. Podważają one tezę, że talibowie tam rządzą" - powiedział cytowany przez NBC News Raffaello Pantucci z Międzynarodowego Centrum Badań nad Przemocą Polityczną i Terroryzmem w S. Rajaratnam School of International Studies w Singapurze.

IS-Ch to afgańska odnoga grupy terrorystycznej Państwo Islamskie, która m.in. organizuje publiczne egzekucje zagranicznych dziennikarzy. "Ich celem częściej są cywile, których uważają za niewiernych" - powiedział NBC News ekspert Centrum Badań Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) Seth G. Jones.

Według danych CSIS trzy lata temu IS-Ch liczyło 1500-2200 bojowników działających w prowincjach Kunar i Nangarhar przy granicy z Pakistanem. Według Jonesa nie wiadomo, ilu ma ich teraz, bo "jest celem intensywnych operacji antyterrorystycznych nie tylko ze strony USA, ale także talibów".

Podczas gdy Taliban to "zasadniczo pasztuński ruch, który rzeczywiście koncentruje się na Afganistanie", o tyle IS-Ch "nadal jest uważane w Afganistanie za organizację obcą" - podkreśla Jones. Trzon IS-Ch w Kunarze stanowią głównie Afgańczycy i Pakistańczycy, ale mniejsze grupy w prowincjach Badachszan, Kunduz i Sar-e-Pol na północnym wschodzie skupiają głownie miejscowych Tadżyków i Uzbeków.

"IS-Ch i Taliban nie kochają się. Rywalizują ze sobą. Próbują rekrutować ludzi z tych samych grup i zabiegają o te same źródła funduszy. Chcą zbudować to samo, tylko różnymi sposobami" - powiedział Pantucci.

O ile Taliban koncentruje się niemal wyłącznie na Afganistanie, o tyle celem IS-Ch jest budowa islamskiego kalifatu na Bliskim Wschodzie i Azji, a Afganistan ma być tylko jego częścią.

W odróżnieniu od talibów, którzy umocnili swą pozycję błyskawicznie, przejmując kontrolę nad Afganistanem, IS-Ch próbuje dawać o sobie znać poprzez głośne zamachy. "Jest kwestią otwartą, czy uda im się doprowadzić w obecnej sytuacji do powstania w

Afganistanie" - ocenił Jones.

W czwartek przy lotnisku międzynarodowym w Kabulu przeprowadzono zamachy, do których przyznało się tzw. Państwo Islamskie. Według danych Agencji Reutera w ich wyniku zginęło co najmniej 85 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich.