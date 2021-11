Afganistan: Eksplozja bomby w minibusie w szyickiej dzielnicy w Kabulu; są zabici i ranni

W stolicy Afganistanu, Kabulu, doszło do eksplozji bomby magnetycznej przymocowanej do minibusa - relacjonował w sobotę przedstawiciel talibów i tamtejsi mieszkańcy. Do wybuchu doszło w szyickiej dzielnicy Kabulu - dodano. Według anonimowego talibskiego źródła, na które powołuje się Agencja Reutera, zginęło sześć osób.

Ponadto w wyniku zdarzenia w zachodniej części afgańskiej stolicy co najmniej siedem osób zostało rannych - przekazał agencji przedstawiciel talibów, wypowiadając się na zasadach anonimowości.

Dotychczas nikt nie wziął odpowiedzialności za eksplozję - zaznacza brytyjska agencja.

Szyiccy Hazarowie, którzy licznie zamieszkują część Kabulu, gdzie doszło do wybuchu bomby, wielokrotnie byli celem ataków tzw. Państwa Islamskiego (IS) - przypomina Agencja Reutera.

Od czasu przejęcia przez talibów władzy w Afganistanie 15 sierpnia br., zamachy m.in. bojowników IS się nasiliły. 26 sierpnia odłam tego radykalnego ugrupowania Państwo Islamskie Chorasanu (IS-K) dokonał przy lotnisku w Kabulu pierwszego samobójczego ataku bombowego po przejęciu władzy przez talibów. Zabito wtedy około 200 osób, w tym 13 amerykańskich komandosów.