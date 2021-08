Afganistan: Główny negocjator nazwał Ghaniego byłym prezydentem

Abdullah Abdullah, szef afgańskiej rady ds. pojednania narodowego, nazwał w niedzielę prezydenta Aszrafa Ghaniego byłym prezydentem i obarczył go winą za obecną sytuację w Afganistanie - podał Reuters, powołując się na nagranie wideo.

Kilka światowych agencji informacyjnych podało w niedzielę, że Ghani w obliczu zajęcia Kabulu przez talibów opuścił Afganistan.

Rosyjska agencja RIA Nowosti twierdzi, że Ghani odleciał z Kabulu do Tadżykistanu, skąd uda się do innego kraju.

Abdullah Abdullah w nagraniu wideo zaapelował do Afgańczyków, by zachowali spokój, a do talibów zwrócił się z prośbą o czas na negocjacje - podała RIA Nowosti.

Anna Wróbel