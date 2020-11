Afganistan: IS przyznało się do ataku na uniwersytet w Kabulu; zginęły 22 osoby

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do poniedziałkowego ataku na uniwersytet w Kabulu, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, w większości studenci, a 22 zostało rannych. Uniwersytet jest największą wyższą uczelnią w Afganistanie.

Jeden z trzech napastników, którzy wdarli się rano na teren uczelni, wysadził się w powietrze, dwaj pozostali wzięli sobie za cel studentów, siejąc śmierć w kampusie. Po kilku godzinach strzelaniny sprawcy zostali zabici przez siły bezpieczeństwa.

Do ataku doszło w chwili, gdy na terenie uczelni rozpoczynały się właśnie afgańsko-irańskie targi książki, w których uczestniczyli przedstawiciele władz obu krajów i spodziewany był przyjazd ambasadora Iranu w Kabulu. W sumie w czasie strzelaniny na terenie uczelni i kampusu było ok. 15 tysięcy osób.

Do zamachu na uniwersytet przyznało się dżihadystyczne sunnickie Państwo Islamskie (IS) w komunikacie swej agencji propagandowej Amak.

Prezydent Afganistanu Ashraf Ghani obiecał "zemścić się za ten atak i każdą kroplę przelanej studenckiej krwi". "Ten zamach nie pozostanie bez odpowiedzi" - obiecał.

Był to pierwszy tego typu atak na uniwersytet w stolicy kraju, który nie jest w wyjątkowy sposób chroniony. Wśród zabitych są studenci, wykładowcy, pracownicy administracji szkoły, a także taksówkarz.

W Kabulu 24 października doszło do samobójczego zamachu bombowego przed centrum edukacyjnym. Zginęły w nim 24 osoby, w większości uczniowie, a ponad 100 zostało rannych. Do ataku na tę prowadzoną w dzielnicy zamieszkanej przez społeczność szyicką instytucję przyznało się IS.