Afganistan: Już 18 zabitych, 57 rannych w zamachu samobójczym IS w Kabulu

Do co najmniej 18 wzrosła liczba zabitych, a do 57 liczba rannych w samobójczym zamachu bombowym, do którego doszło w sobotę przed centrum edukacyjnym w stolicy Afganistanu, Kabulu - podało MSW tego kraju. Do ataku przyznało się dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS).

Wcześniejszy bilans mówił o co najmniej 13 ofiarach śmiertelnych i 30 rannych.

Jak przekazało afgańskie MSW, ataku dokonał zamachowiec samobójca, a celem było centrum edukacyjne Kawsar-e-Danisz, w zachodniej części afgańskiej stolicy. "Kamikadze, który chciał wejść do centrum edukacyjnego, został zidentyfikowany przez ochronę. Wysadził się w powietrze w alejce prowadzącej do ośrodka (...)" - powiedział cytowany przez AFP rzecznik MSW Tarik Arian.

Od jakichkolwiek związków z tym atakiem odżegnał się wcześniej rzecznik talibów.

Krótko potem do zamachu przyznała się ekstremistyczna sunnicka organizacja zbrojna Państwo Islamskie (IS). W wiadomości zamieszczonej w mediach społecznościowych, w tym w komunikatorze Telegram, dżihadyści z IS przekazali, że "w Kabulu zdetonowano duży ładunek wybuchowy".

Zachodnia część Kabulu zamieszkana jest w większości przez szyicką mniejszość Hazarów, która regularnie jest celem ataków ze strony IS, a także talibów.