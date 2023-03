Afganistan: Mimo uprzedzeń antyszczepionkowych rząd talibów rozpoczął szczepienia przeciwko polio

W Afganistanie rozpoczęła się w poniedziałek czterodniowa kampania szczepień przeciwko polio - informuje radio Free Europe. Organizuje ją rząd talibów. Przed miesiącem podobna kampania miała miejsce w Pakistanie.

Talibowie przez wiele lat walczyli ze szczepieniami. Na opanowanych przez siebie terenach wprowadzili zakazy. Zaczęli je znosić dopiero po przejęciu kontroli nad całym krajem.

Stosunek do szczepionek wynikał zarówno z nieufności wobec świata zachodniego, który szczepionki produkuje i dostarcza, jak i z faktu, że z powodu niedoboru klinik szczepienia można było organizować tylko za pomocą mobilnych zespołów wędrujących od domu do domu. Oznaczało to dla rebeliantów ryzyko wywiadowcze.

Istotne były także przesądy religijne. Na południu Afganistanu popularny był pogląd, że szczepionki mają wysterylizować lokalne populacje i że są sprzeczne z wolą boską. Opór wobec szczepionek wiązał się zarówno w Afganistanie, jak i w Pakistanie z atakami terrorystycznymi na zespoły przeprowadzające szczepienia i na towarzyszącą im ochronę. Ostatni taki zamach miał miejsce w listopadzie 2022 r.

W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła plan globalnego wykorzenienia polio. Do 2020 roku jego koszt wyniósł 18 miliardów dolarów, ale - jak twierdzi WHO - dzięki radykalnemu ograniczeniu liczby zachorowań program zapobiegł wydatkom sięgającym 27 miliardów. W Afganistanie i Pakistanie polio jest nadal chorobą endemiczną.