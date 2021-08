Afganistan: Największa kobieca gwiazda muzyki pop uciekła z kraju

Największa kobieca gwiazda muzyki pop w Afganistanie, Ariana Said, uciekła w środę z Kabulu na pokładzie amerykańskiego samolotu transportowego - poinformował w czwartek brytyjski dziennik "Daily Mail".

"Jestem cała i zdrowa, a po kilku niezapomnianych nocach dotarłam do Ad-Dauhy w Katarze i czekam na swój finalny lot powrotny do domu, do Stambułu" - napisała 36-letnia piosenkarka na koncie na Instagramie, który obserwuje 1,3 miliona osób. Zamieściła też zdjęcie z pokładu samolotu C-17, na którym jest wraz z mężem, a zarazem producentem Hasibem Sajedem.

Później Said zamieściła aktualizację pokazującą, że poleciała dalej do Turcji. "Kiedy wrócę do domu, a mój umysł i emocje powrócą do normalności ze świata niedowierzania i szoku, będę miała wiele historii, którymi będę mogła się z wami podzielić" - zapowiedziała.

Said, która była jurorką w afgańskiej wersji programu "The Voice", wiele razy udzielała poparcia afgańskiej armii, zanim ta poddała się talibom.

"Daily Mail" dodaje jednak, że równocześnie rosną obawy o los innej znanej afgańskiej kobiety, Salimy Mazary, która była gubernatorem jednego z dystryktów w prowincji Balch na północny kraju i została pojmana. Jej zwolennicy twierdzą, że może zostać stracona, zwłaszcza że wywodzi się z plemienia Hazarów, którzy jako szyici są uważani przez sunnickich talibów za heretyków i w przeszłości byli celem ataków talibskich bojowników.