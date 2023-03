Afganistan: Państwo Islamskie przyznało się do ataku bombowego w Kabulu

Państwo Islamskie przyznało się w poniedziałek na swoim koncie w Telegramie do odpowiedzialności za zamach samobójczy w pobliżu ministerstwa spraw zagranicznych w Kabulu, w którym zginęło co najmniej sześć osób.

Policja poinformowała, że do ataku doszło w poniedziałek w pobliżu punktu kontrolnego prowadzącego do ministerstwa spraw zagranicznych w Kabulu. W eksplozji ładunku wybuchowego co najmniej sześć osób zginęło a 12 zostało rannych. Atak przeprowadzono, gdy urzędnicy ministerstwa wychodzili z pracy.

W ostatnich miesiącach w Kabulu i innych miastach dochodziło do ataków skierowanych przeciwko talibom, o które władze obwiniają rebeliantów z Państwa Islamskiego, przypomina AFP.