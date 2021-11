Afganistan: Państwo Islamskie przyznało się do zamachu na szpital w Kabulu

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do zorganizowania wtorkowego ataku na wojskowy szpital Daud Chana w centrum Kabulu. IS poinformowało o tym za pośrednictwem swojego organu propagandowego - agencji Amak.

Według lokalnych władz w dwóch eksplozjach zginęło 25 osób, a co najmniej 50 zostało rannych.

Eksplozje miały miejsce przy wejściu do szpitala, w którym znajduje się 400 łóżek. Z ich relacji wynika, że napastnicy próbowali wedrzeć się w głąb budynku, ale zostali powstrzymani przez żołnierzy talibskich.

Rzecznik talibów Zabihullaha Mudżahid powiedział, że walka trwała ok. 15 minut i w tym czasie wszyscy napastnicy zostali zabici przez talibskie siły specjalne, zrzucone z helikopterów.

Mudżahid dodał, że ofiary śmiertelne były także po stronie talibów, a wśród zabitych jest Mawlawi Hamdullah Muchlis, szef korpusu wojskowego w Kabulu i jeden z pierwszych wyższych rangą dowódców talibskich, którzy weszli do opuszczonego pałacu prezydenckiego po upadku miasta.

Wtorkowe ataki były kolejnymi w serii zamachów, które wstrząsnęły Afganistanem po przejęciu w sierpniu władzy przez talibów. Podważają one ich twierdzenia o przywróceniu stabilności i bezpieczeństwa w kraju po latach walk toczonych z siłami międzynarodowymi i wspieranym przez USA rządem.