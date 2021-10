Afganistan: Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w Kandaharze

Państwo Islamskie wzięło odpowiedzialność za samobójczy zamach bombowy na szyicki meczet w mieście Kandahar na południu Afganistanu, w którym zginęło blisko 50 osób - podała w piątek wieczorem powiązana z tą organizacją agencja prasowa Amaq.

W oświadczeniu przekazanym przez Amaq poinformowano, że dwaj bojownicy zastrzelili strażników, po czym wdarli się do meczetu i wysadzili w powietrze między dwiema grupami wiernych.

Przed tygodniem doszło do zamachu w szyickim meczecie w prowincji Kunduz w północno-wschodnim Afganistanie, a celem ataku była społeczność Hazarów. W tym zamachu, do którego także przyznało się Państwo Islamskie, zginęło co najmniej 55 osób.

Agencja AFP przypomina, że za zamachami w Afganistanie stoi Państwo Islamskie Chorasanu (IS-Ch), radykalny i brutalny odłam IS, który rozpoczął ataki wkrótce po przejęciu władzy przez talibów.

W ocenie ONZ IS-Ch liczy w Afganistanie około 500 dżihadystów.