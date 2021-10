Afganistan: Po kilkumiesięcznej przerwie talibowie zaczną wydawać paszporty

We wtorek rozpocznie się ponowne wydawanie paszportów obywatelom Afganistanu. Do realizacji podań Afganek zostaną zatrudnione kobiety - poinformowali we wtorek przedstawiciele talibskiego rządu.

Alam Gul Hakkani, pełniący obowiązki dyrektora instytucji wydającej paszporty, ogłosił, że dziennie wydawanych będzie od 5 do 6 tys. paszportów.

Urzędnicy poinformowali, że niemal milion paszportów zostało już wydrukowanych i czeka na dystrybucję - przekazały afgańskie media.

Said Chosti, kierownik działu medialnego ministerstwa spraw wewnętrznych Afganistanu, zaznaczył, że na chwilę obecną na paszportach pozostanie dotychczasowa nazwa kraju - Islamska Republika Afganistanu.

Wielu Afgańczykom, włączając tych, którzy nadal próbują uciec z kraju, podróże utrudniły opóźnienia w wydawaniu paszportów. Proces zaczął zwalniać jeszcze przed tym, gdy talibowie przejęli kontrolę nad krajem w sierpniu tego roku.