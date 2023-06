Afganistan: Prawie 80 dziewcząt zatrutych w szkołach w dwóch różnych atakach

Prawie 80 dziewcząt zostało zatrutych i trafiło do szpitali w wyniku dwóch oddzielnych ataków na szkoły podstawowe na północy Afganistanu - przekazał Mohammad Rahmani, szef władz oświatowych prowincji Sar-e Pol, w której doszło do niewyjaśnionych zatruć.

Afgański urzędnik powiedział, że osoba, która zorganizowała ataki, zrobiła to z prywatnych pobudek, jednak nie rozwinął tej oceny. Do ataków doszło w prowincji Sar-e Pol w sobotę i niedzielę. 60 uczennic zostało zatrutych w szkole Naswan-e-Kabod Aab, a 17 w szkole Naswan-e-Faizabad.

"Obie szkoły podstawowe są blisko siebie i zostały zaatakowane jedna po drugiej" - powiedział Rahmani agencji Associated Press.

Nie podano żadnej informacji o tym, w jaki sposób dziewczęta zostały zatrute ani jakie były tego objawy.

Wkrótce po tym, jak talibowie na powrót przejęli władze w Afganistanie, dziewczętom zabroniono kontynuowania nauki powyżej szóstej klasy szkoły podstawowej, a kobiety nie mają dostępu do większości zawodów i mają ograniczoną możliwość pojawiania się w przestrzeni publicznej.

Od listopada ubiegłego roku w sąsiednim Iranie dochodzi do ataków z użyciem gazu w szkołach dla dziewcząt. W ostatnich miesiącach kilkaset dziewczynek trafiło do szpitali po zatruciu nieokreślonym gazem, rozpylonym w szkołach. Do ataków doszło w co najmniej 25 z 31 prowincji Iranu. Do objawów zatrucia należą problemy z oddychaniem, zawroty, bóle głowy i mdłości. Mimo że władze Iranu zapewniają, że zajmują się sprawą, ataki nie ustają.