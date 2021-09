Afganistan: Reuters: talibowie poza resztą świata muszą przekonać do siebie Afgańczyków

Wielu Afgańczyków, którzy są odzwyczajeni od rządów talibów lub w ogóle ich nie pamiętają, sceptycznie podchodzi do nowej władzy - podała w piątek agencja Reutera, dodając, że mieszkańcy Kabulu często wypowiadają się krytycznie na temat talibów.

"Ludzie w Kabulu ich nienawidzą" - mówił agencji Reutera Ahmad, młody nauczyciel ze stolicy. "Powinniście ich zobaczyć, to dziko wyglądający ludzie. Brudni, niewyedukowani, z długimi włosami w brudnych ubraniach. Nie mają żadnych manier" - opisywał. "Oni biją karabinami ludzi na ulicach, ludzie naprawdę się ich boją" - dodał.

Ahmad, który za poprzedniej władzy Talibanu był dzieckiem, twierdzi, że niekiedy obawia się mówić w używanym na co dzień w stolicy języku dari; zwraca się do talibów w paszto, języku południa i wschodu kraju skąd pochodzą bojownicy. "Nigdy nie byli w mieście i wielu z nich nie mówi w dari. Poza paszto słychać też arabski, urdu i inne języki" - powiedział.

Talibscy przywódcy zapewniają, że chcą, by mieszkańcy 5-milionowej stolicy czuli się bezpiecznie, ale przyznają, że ich bojownicy, którzy nie znają świata poza wojną, nie byli szkoleni do radzenia sobie z mieszkańcami miast.

Niektórzy Afgańczycy uważają, że surowe rządy talibów przynoszą też korzyści. "Widzę, że sytuacja bezpieczeństwa się zmieniła, odkąd przejęli władzę" - powiedział kabulski taksówkarz Abdul Sattar. "Kiedyś było tu dużo złodziei telefonów, teraz jest ich mniej" - dodał. Jak mówi, bez skorumpowanej policji nie trzeba dawać łapówek, więc obniżył cenę przewozu pasażerów z 20-30 afgani do 10 (45 groszy).

Inni mieszkańcy stolicy, pomimo pozornego bezpieczeństwa, boją się wychodzić na ulicę - komentuje Reuters. "(Talibowie - PAP) to bardzo niebezpieczni ludzie, będą wciąż bili i obrażali kobiety. Nie obchodzi mnie to, co mówią ich przywódcy, bo są kompletnie zdziczeli" - oceniła 22-letnia Ayesha, która przed przewrotem w kraju pracowała w mediach.

W środę kobiety protestowały na ulicach Kabulu, wznosząc hasła takie jak "gabinet bez kobiet to porażka". Demonstracje miały być wyrazem sceptycyzmu wobec zapewnień Talibanu dotyczących poszanowania praw kobiet. "Ludzie nie powinni mieć w sercach strachu. Jesteśmy do ich usług o każdej porze dnia i nocy" - odpowiedział na zarzuty Hejdari, jeden z talibskich dowódców.

Talibowie brutalnie rozpędzili uczestników protestów, a z pierwszego komunikatu nowo powstałego ministerstwa spraw wewnętrznych opublikowanego w czwartek wynikło, że obecnie wszelkie demonstracje w kraju są zakazane. Za złamanie zakazu mają grozić surowe kary.