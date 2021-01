Afganistan: Ruszyło masowe szczepienie dzieci przeciwko polio

Afgańskie władze ogłosiły w poniedziałek początek pięciodniowej kampanii szczepienia dzieci przeciwko wirusowi polio. Przez pięć dni szczepionkę ma dostać 10 mln dzieci poniżej piątego roku życia.

Masowa akcja szczepień jest konieczna, bo Afganistan jest jednym z ostatnich krajów, w których śmiercionośny wirus wciąż występuje. W ubiegłym roku na polio zachorowało 56 osób.

W akcji weźmie udział ok. 65 tys. medyków, którzy będą odwiedzać dom po domu, by dzieci otrzymały doustną szczepionkę. W ubiegłym roku w ten sposób zaszczepiono 3,4 mln dzieci.

Nie wiadomo jednak, czy medycy uzyskają dostęp do terenów kontrolowanych przez talibów. Islamiści dotąd zabraniali podobnych akcji, twierdząc, że służą one do zbierania informacji i danych wywiadowczych. W sobotę w Katarze doszło do spotkania przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF z zastępcą przywódcy islamistów Abdula Ghaniego Baradara, jednak rezultat rozmów nie jest znany.

Według UNICEF, Afganistan i Pakistan są jedynymi krajami na świecie, gdzie wirus polio wciąż się rozprzestrzenia. Wspierany przez WHO oraz m.in. Fundację Billa i Melindy Gatesów program szczepień został w ubiegłym roku zakłócony przez wybuch pandemii koronawirusa. Łącznie w obu krajach zaszczepionych ma zostać 50 mln dzieci.