Afganistan: Rzecznik talibów: nikogo nie skrzywdzimy, nie będziemy dyskryminować kobiet

Chciałbym zapewnić społeczność międzynarodową, że nie dążymy do konfliktu, nie będziemy nikogo krzywdzić; nie będzie dyskryminacji kobiet - zapewnił rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid podczas wtorkowej konferencji prasowej w Kabulu.

"Jesteśmy przywiązani do praw kobiet w systemie szariatu (prawa muzułmańskiego - PAP). One będą z nami pracowały ramię w ramię. Chcemy zapewnić społeczność międzynarodową, że nie będzie dyskryminacji" - powiedział Mudżahid w trakcie pierwszego od czasu przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów spotkania z prasą.

"Mamy prawo do tego, by żyć w zgodzie z zasadami naszej religii. Inne kraje mają odmienne podejście, zasady i regulacje (...) Afgańczycy mają prawo do własnych zasad i przepisów zgodnych z ich wartościami" - zaznaczył rzecznik Talibanu.

Odpowiadając na pytania przedstawicieli mediów dopowiedział, że "pozwolimy kobietom pracować i uczyć się w ramach naszych zasad".