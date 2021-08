Afganistan stanowi strategiczne wyzwanie dla Chin

Wycofanie Amerykanów z Afganistanu spowodowało chaos wewnętrzny, ale także niepokój w całej Azji Centralnej. Powaszyngtoński układ sił w regionie cechuje brak dominującej siły, która wypełniłaby lukę w systemie bezpieczeństwa i wzięła na siebie odpowiedzialność za długookresową stabilizację. Taką rolę mogą wziąć na siebie jedynie Chiny i Rosja – razem, lub jedno z tych państw. W grze jest też zapomniana nieco Szanghajska Organizacja Współpracy.

Nieco zapomniana platforma

Alternatywne scenariusze

Jeśli Chiny zamierzają cokolwiek ugrać gospodarczo w Afganistanie (wydobycie cennych gospodarczo minerałów), a wydają się być obecnie jedynym realnym kandydatem do podjęcia dużych i kosztownych inwestycji w tym kraju, to muszą też wykazać, że potrafią przyczynić się do zapewnienia korzystnego klimatu i ochrony tych inwestycji.A to oznacza konieczność aktywnego wspierania procesów pokojowych, uczestniczenia w negocjacjach, a także choćby pośredniego inicjowania takich działań, np. nakłonienia Kazachstanu do podjęcia takiej inicjatywy (republika była już gospodarzem procesu pokojowego w Syrii).Drugim możliwym scenariuszem jest wykorzystanie platformy współpracy jaką jest Szanghajska Organizacja Współpracy, w której Afganistan ma status obserwatora i regularnie uczestniczy w szczytach. Chiny od początku istnienia SOW starają się wzmocnić regionalne znaczenie tej organizacji, a poprzez rozszerzenie z 2015 r. o Indie i Pakistan, również na całym kontynencie.Inicjatywa chińska napotkała jednak na opór Rosji, która obawiała się stopniowej marginalizacji, zwłaszcza gdy Pekin naciskał na wzmocnienie filara ekonomicznego SOW. W obecnej sytuacji organizacja ma jednak drugą szansę na odegranie roli, do której faktycznie została powołana – platformy współpracy na rzecz bezpieczeństwa, stabilności i zrównoważonego rozwoju.Jeśli Chiny zdecydują się na ten scenariusz to mogą liczyć na Kazachstan, któremu również zależy na wzmocnieniu roli SOW, bo to oznaczałoby osłabienie wpływów rosyjskich, realizowanych za pośrednictwem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.Czytaj także: Kryzys w Afganistanie zwrócił uwagę na Uzbekistan. Niemcy nie tracą czasu Wydaje się, że póki co oba mocarstwa dręczy ten sam koszmar odpowiedzialności za następstwa podjętych działań, jeśli okażą się one nieskuteczne, a zarazem wywołają eskalację konfliktu i jego rozlanie na cały region. Działania Chin są wciąż zdystansowane i ograniczone do zabezpieczenia własnych interesów. Stąd rozmowy z talibami w Tianjinie i gotowość do uznania opartej na prawie szariatu władzy w Afganistanie.Należy też pamiętać, że w kwestii wpływów na rządy talibów, Pekin ma znacznie większe pole manewru niż Moskwa, a to za sprawą swoich bliskich relacji z Islamabadem. Pakistan wspierał skrajne ugrupowania islamskie i dawał im schronienie, gdy zostały zmuszone do ucieczki z Afganistanu przez ISAF i choć deklaruje się jako demokracja parlamentarna, to w istocie bliskie są mu prawa szariatu.Silne powiązania gospodarcze, ale też i polityczno-militarne z Chinami (wsparcie przeciwko Indiom), sprawiają że Islamabad musi liczyć się z interesami Pekinu. Z drugiej strony, talibowie są wygodnym narzędziem w rękach Pakistanu do wywierania presji na Pekin, który jest zapewne tego świadomy.Reasumując, najkorzystniejszym dla Chin wydaje się być realizacja scenariusza, w którym Pekin podejmuje działania bezpośrednie ograniczone do własnego podwórka (zabezpieczenie granicy) i własnych interesów gospodarczych (przejęcie kontroli nad złożami w Afganistanie), a działania w zakresie regionalnych potrzeb bezpieczeństwa realizuje pośrednio, aktywizując inne państwa (np. Kazachstan, Pakistan). Ten model działań bez wątpienia uwolniłby Pekin od wspomnianego lęku przed odpowiedzialnością, pozwalając uniknąć wchodzenia na rosyjskie podwórko (sfera polityczno-militarna), co mogłoby zaostrzyć relacje z Moskwą.Korzystnym rozwiązaniem byłoby też scedowanie działań w zakresie bezpieczeństwa na SOW, co pozwoliłoby rozmyć ewentualną odpowiedzialność za niepowodzenie pomiędzy wszystkich członków, w tym Rosję i Indie.Jedno jest pewne, Chiny zrobią wiele, by nie dopuścić do sytuacji, w której będą musiały dzielić się potencjalnym na razie dostępem do afgańskich zasobów naturalnych.