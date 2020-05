Afganistan: Sześciu żołnierzy zginęło w ataku Talibów

Sześciu afgańskich żołnierzy zginęło, a pięciu zostało rannych w wyniku nocnego ataku Talibów na posterunek kontrolny w prowincji Laghman na wschodzie kraju - podało ministerstwo obrony w poniedziałek.

Do ataku doszło w niedzielę w nocy. Według oświadczenia afgańskich władz, mimo ofiar, atak został odparty, a napastnicy ponieśli straty.

Talibowie zaatakowali niecałe cztery dni po tym, gdy w Katarze przedstawiciele ruchu spotkali się z amerykańskim wysłannikiem Zalmayem Khalilzadem w sprawie porozumienia pokojowego. W trakcie spotkania Khalilzad podkreślił potrzebę zawieszenia broni w Afganistanie.

Mimo podpisania przez obie strony porozumienia pokojowego w lutym, nadal dochodzi do ataków i zamachów Talibów na siły rządowe i cywili. Jednocześnie trwa wymiana więźniów.

W poniedziałek w stolicy kraju, Kabulu, doszło do eksplozji czterech przydrożnych bomb na północy miasta. Ranne zostały cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka.

Do ataków na razie nikt się nie przyznał, nie wiadomo też, co było ich celem. Zarówno rebelianci talibscy, jak i bojownicy z dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS) są aktywni w Kabulu i okolicach i często atakują zarówno cele wojskowe, jak i cywilne.