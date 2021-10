Afganistan: Talibowie nasilają działania przeciwko Państwu Islamskiemu

W wyniku operacji przeprowadzonej przez żołnierzy Talibanu zabito kilku bojowników Państwa Islamskiego - powiedział w piątek agencji EFE rzecznik talibów Bilal Karimi. Przedstawiciel rządzących Afganistanem radykałów zaznaczył, że dołożą oni wszelkich starań, by jak najszybciej uwolnić kraj od IS.

Karimi powiedział, że operacje militarne przeciwko Państwu Islamskiemu prowadzone są w co najmniej czterech z 34 prowincji Afganistanu. Rzecznik talibów ujawnił, że dotychczas aresztowano lub zabito dziesiątki bojowników IS. "Nasze oddziały niszczą ich uśpione komórki, by zapobiec przyszłym atakom" - wyjaśnił.

Bastionem Państwa Islamskiego w Afganistanie jest graniczący z Pakistanem region Nangarhar, gdzie rozpoczęły się ataki IS, które wkrótce rozprzestrzeniły się na cały kraj.

"Nasze służby wywiadowcze podjęły intensywne działania mające zlokalizować kryjówki IS, by następnie jednostki specjalne Talibanu mogły wyeliminować ukrywających się tam bojowników" - powiedział w rozmowie z EFE anonimowy urzędnik talibskiego rządu.

Państwo Islamskie przyznało się do niedawnych zamachów terrorystycznych w Afganistanie, w tym ataku na lotnisko w Kabulu 26 sierpnia, w wyniku którego śmierć poniosło 170 osób.