Afganistan: Talibowie odrzucają warunkowy plan Ghaniego ws. uwolnienia więźniów

Afgańscy talibowie oświadczyli w środę, że plan prezydenta Afganistanu Aszrafa Ghaniego, polegający na rozłożeniu w czasie uwolnienia talibskich więźniów, narusza porozumienie, które Taliban zawarł z USA pod koniec lutego.

Talibowie zagrozili, że nie będą rozmawiać z rządem w Kabulu, dopóki władze nie zwolnią wszystkich 5 tys. więźniów.

Wymiana więźniów jest częścią porozumienia zawartego 29 lutego przez Stany Zjednoczone i talibów w sprawie wycofania z Afganistanu sił międzynarodowych dowodzonych przez USA, po 18 latach wojny. Warunki pokoju w Afganistanie mają być jednak negocjowane bezpośrednio między wspieranym przez USA rządem w Kabulu a talibami.

Talibowie obiecali rozpocząć rozmowy z rządem zastrzegając, że uwolnienie 5 tys. ich bojowników przetrzymywanych w afgańskich więzieniach jest częścią porozumienia i że nie zaczną rozmów, dopóki wszyscy nie zostaną wypuszczeni.

Ghani odmówił jednak wypuszczenia wszystkich 5 tys. bojowników naraz. We wtorek wieczorem prezydent podpisał dekret, na mocy którego najpierw na wolność zostanie wypuszczonych 1500 talibów. Pozostała grupa 3500 talibów będzie zwalniana w miarę postępów w wewnątrzafgańskich rozmowach pokojowych - zapowiedział rząd.

"Nigdy nie zgadzaliśmy się na jakiekolwiek warunkowe zwolnienie więźniów" - powiedział Reuterowi przez telefon rzecznik Talibanu w stolicy Kataru Ad-Dausze, Suhail Szahin. "Jeśli ktoś tak twierdzi, to jest to sprzeczne z porozumieniem pokojowym, które zawarliśmy 29 lutego" z USA - dodał.

Głównym elementem umowy dotyczącej wycofania sił USA z Afganistanu jest obietnica talibów, że nie pozwolą, by terroryści wykorzystali ten kraj do ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Wymiana jeńców, czyli uwolnienie 5000 talibów oraz ok. 1000 afgańskich żołnierzy przetrzymywanych przez talibskich bojowników, to tzw. środek budowy zaufania, który ma utorować drogę do wewnątrzafgańskich rozmów.

Reuters pisze, że sprzeczne stanowiska talibów i rządu Ghaniego wydają się wynikać z użycia odmiennego sformułowania w dokumentach wymienianych między Stanami Zjednoczonymi i talibami z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi i rządem w Kabulu z drugiej strony.

"W porozumieniu pokojowym (między USA i talibami - PAP) zostało to odpowiednio wyjaśnione - że najpierw 5000 więźniów zostanie uwolnionych, a następnie rozpocznie się dialog w Afganistanie" - zaznaczył Szahin.

Specjalny wysłannik USA ds. Afganistanu Zalmay Khalilzad, który był kluczowym negocjatorem w rozmowach z talibami, wezwał obie strony, aby usiadły do stołu i omówiły ten problem. Pomimo porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a talibami w różnych częściach Afganistanu trwają walki - odnotowuje Reuters.

Kierownictwo talibów powiedziało Reuterowi, że ich rada przywódcza odrzuciła żądanie afgańskiego rządu, aby wystawili pisemne gwarancje zaprzestania walk.

Wyższy rangą afgański urzędnik powiedział Reuterowi, że stanowisko rządu przedstawione przez Ghaniego nie ulegnie zmianie. "Nie jest dla nas praktyczne uwolnienie wszystkich 5000 (więźniów) naraz bez zaangażowania talibów w bezpośrednie negocjacje i bez znacznego ograniczenia przemocy" - powiedział urzędnik zastrzegający anonimowość. Dodał, że decyzja rządu o uwolnieniu 1500 więźniów jest gestem dobrej woli, a talibowie powinni go odwzajemnić.