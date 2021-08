Afganistan: Talibowie wloką przez Herat mężczyzn ze sznurami na szyjach i twarzami pokrytymi sadzą

Po zajęciu niemal całego Afganistanu przez talibów w mediach pojawiły się zdjęcia ukazujące dwójkę mężczyzn ze sznurami na szyjach prowadzonych ulicami Heratu przez islamskich bojowników - podał w poniedziałek australijski portal news.com.

Na drastycznych zdjęciach, udostępnionych przez afgańskiego dziennikarza Bilala Sarwaya, widać, że twarze pojmanych zostały pokryte sadzą. Portal wskazał, że w kraju narastają obawy, że talibowie po dwudziestu latach ponownie narzucą brutalne prawo szariatu, a fotografie z Heratu, trzeciego co do wielkości miasta Afganistanu, pokazujące upokorzenie zatrzymanych mogą być tego dowodem. Portal wyjaśnia, że sadza na twarzach mężczyzn to ostrzeżenie dla naruszających religijne prawo. Recydywiści ryzykują karę odcięcia ręki.

Od 2001 r., kiedy USA obaliło rządy talibów, w kraju poszerzano prawa dla kobiet i mniejszości. Według szariatu wprowadzonego w 1994 r. przez przywódcę mudżahedinów Mohammada Omara, kobiety były całkowicie podporządkowane mężczyznom a mniejszości prześladowane. Talibowie wprowadzili bardzo surowy system kar, m.in. organizowali publiczne egzekucje.

Oczekuje się, że talibowie ogłoszą Afganistan emiratem islamskim. Po zajęciu Kabulu w niedzielę, bojownicy obiecali, że ich rządy będą prowadzone pokojowo i że nie będą zakłócali pracy drobnych przedsiębiorców ani wchodzili do prywatnych domów. Zaoferowali też "amnestię" dla osób, które współpracowały z rządem afgańskim albo siłami zagranicznymi.

Istnieją jednak doniesienia - podało news.com - że w niektórych regionach zajętych przez talibów, stosuje się brutalne praktyki odwetowe wobec zwolenników rządu afgańskiego.