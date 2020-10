Afganistan: Talibowie zadowoleni z zapowiedzi wycofania wojsk USA przed Bożym Narodzeniem

Rzecznik talibów wyraził w czwartek zadowolenie z deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa o zamiarze wycofania wszystkich amerykańskich wojsk z Afganistanu przed świętami Bożego Narodzenia.

Jak oświadczył rzecznik Mohammad Naim, deklaracja Trumpa jest "pozytywnym krokiem w kierunku realizacji porozumienia z Dauhy".

W lutym w stolicy Kataru została podpisana umowa pokojowa między USA i talibami o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z Afganistanu w zamian za rozpoczęcie rozmów pokojowych z rządem w Kabulu oraz gwarancje, że Afganistan nie będzie schronieniem dla grup terrorystycznych takich jak Al-Kaida.

Trump zadeklarował w środę wieczorem na Twitterze, że wszyscy amerykańscy żołnierze w Afganistanie wrócą do domów na święta, mimo że porozumienie z Dauhy daje USA na to czas do maja 2021 roku.

"Powinniśmy wysłać niewielką liczbę naszych dzielnych mężczyzn i kobiet służących w Afganistanie do domu przed Bożym Narodzeniem!" - napisał prezydent.

Oświadczenie Trumpa nastąpiło zaledwie kilka godzin po tym, jak jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że USA planują zredukowanie obecnej liczby około 5 tys. żołnierzy w Afganistanie o połowę, co miałoby się stać w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Rozpoczęty w Afganistanie proces pokojowy nie wstrzymał dotychczas walk między siłami rządowymi i talibami, ani zamachów terrorystycznych. Tylko w ciągu ostatnich tygodni w wyniku walk zginęło ponad 100 osób po obu stronach, a także dziesiątki cywilów.