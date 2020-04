Afganistan: Trzech zabitych, 15 rannych w zamachu w prowincji Kabul

Trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w środę w zamachu samobójczym w prowincji Kabul na wschodzie Afganistanu - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych tego kraju.

Zamachowiec samobójca zdetonował ładunki wybuchowe, które miał na sobie, wśród grupy cywilów w Reszchor w powiecie Czar Asiab - przekazał rzecznik afgańskiego MSW Tarik Arian. Powiat ten znajduje się ok. 11 km na południe od afgańskiej stolicy.

Na razie nie wiadomo, kto dokonał ataku.

Doszło do niego w czasie ramadanu - świętego dla muzułmanów miesiąca postu. W ostatnim czasie zarówno afgańskie władze, jak i Amerykanie wzywali do zawieszenia broni i zmniejszenia przemocy w związku z epidemią koronawirusa. Stany Zjednoczone pośredniczyły w staraniach mających doprowadzić do rozpoczęcia wewnątrzafgańskich rozmów między talibskimi rebeliantami a rządem centralnym w Kabulu.