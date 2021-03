Afganistan: Trzy pracownice telewizji zastrzelone w Dżalalabadzie

Trzy pracownice lokalnej telewizji zostały we wtorek zastrzelone w położonym na wschodzie Afganistanu Dżalalabadzie; kobiety wracały z pracy do domów - poinformowały miejscowe władze i media. Policja przekazała, że zatrzymała należącego do tallibów napastnika.

"Dzisiejszego popołudnia, trzy nasze koleżanki, młode kobiety w wieku 17-20 lat, zostały zastrzelone przez uzbrojonych bandytów w Dżalalabadzie" - powiedział dyrektor lokalnej stacji Enikass TV Zalmai Latifi, cytowany przez AFP.

Kierownik działu dubbingu, w którym pracowały kobiety poinformował, że zostały one zabite po wyjściu z pracy, gdy wracały pieszo do swoich domów.

"Aresztowaliśmy (napastnika), gdy próbował uciec rikszą. Nazywa się Qari Basir i przyznał się do przeprowadzenia ataku. Jest członkiem talibów" - poinformował Juma Gul Hemat kierujący policją w prowincji Nangarhar, w której leży Dżalalabad.

Talibowie nie przyznali się dotychczas oficjalnie do przeprowadzenia ataku. Do lokalnego szpitala przewieziono także dwie ranne w zamachu kobiety.

Na początku grudnia 2020 roku w Dżalalabadzie zastrzelono prezenterkę tej samej stacji telewizyjnej i jej kierowcę. Zginęli w drodze do biura Enikass TV.

W Afganistanie w ostatnich miesiącach coraz częściej dochodzi do zabójstw dziennikarzy, sędziów, lekarzy, polityków, duchownych i obrońców praw człowieka - przypomina AFP. Ofiary najczęściej giną od kul lub w wybuchach podłożonych pod ich samochodami bomb. Talibowie zaprzeczają by ponosili odpowiedzialność za te ukierunkowane ataki, a do niektórych z nich przyznaje się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie.