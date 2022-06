Afganistan: Zamach na świątynię sikhów w Kabulu

Co najmniej dwie osoby zostały ranne w przeprowadzonym przez nieznanych sprawców w sobotę rano ataku na świątynię sikhów w stolicy Afganistanu Kabulu - przekazały władze. Według przedstawiciela świątyni, w budynku było ok. 30 osób, nie jest jasne, ile z nich zostało rannych lub zginęło.

Grupa uzbrojonych napastników próbowała wjechać na teren świątyni samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi, ale ładunek został zdetonowany zanim auto osiągnęło swój cel - przekazał rzecznik prasowy afgańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, cytowany przez agencję AFP. Dodał, że dwie osoby zostały ranne podczas wymiany ognia między zamachowcami i siłami bezpieczeństwa talibów.

"W świątyni było ok. 30 osób. Nie wiemy ile z nich zostało rannych lub zginęło. Talibowie nie dopuszczają nas do środka. Nie wiemy, co robić" - powiedział przedstawiciel sikhów agencji Reutera.

Nie jest na razie jasno, kto dokonał ataku - zaznacza Reuters. Dodaje, że wbrew zapewnieniom talibów (którzy w sierpniu 2021 r. powtórnie przejęli władzę w Afganistanie) o tym, że kraj jest bezpieczny, w Afganistanie w ostatnich miesiącach znów dochodziło do zamachów terrorystycznych. Do zorganizowania niektórych z nich przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Mała, licząca przed przejęciem władzy przez Taliban ok. 300 osób społeczność afgańskich sikhów, jest od dawna celem ataków, podobnie jak inne mniejszości w zdominowanym przez muzułmanów kraju - pisze Reuters. Przypomina, że w 2020 r. w zamachu na inną kabulską świątynię sikhów zginęło 25 osób. Do ataku przyznało się IS.