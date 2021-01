Afganistan: Zatrzymano trzy osoby mające związek z zamachami w grudniu

Zatrzymano 3 osoby, które mogły mieć związek z grudniowymi zamachami na znane osobistości - podała w sobotę afgańska policja. Zatrzymani mieli udział m.in. w przygotowaniu zamachu na szefa niezależnego obserwatorium wyborczego, Yusufa Raszeeda - podkreślono .

Podczas sobotniej konferencji prasowej rzecznik afgańskiej policji Ferdaws Faramarz, który przekazał tę wiadomość, nie powiedział, kiedy doszło do aresztowań, ani też nie wyjaśnił, czy chodzi o członków większej sieci przestępczej - pisze agencja AFP.

Do zamachu na Yusufa Raszeeda, dyrektora wykonawczego afgańskiego forum wolnych i uczciwych wyborów (Fefa) doszło 23 grudnia. Szef niezależnego obserwatorium wyborczego zginął wraz z kierowcą w zasadzce, jaką zastawiono na niego w południowej części Kabulu. Założone w 2004 r. przez Nadera Naderi forum Fefa - stawiające przed sobą cele promowania wolnych wyborów i "dobrych rządów" (good governance), uczestniczy w trwających od września rozmowach pokojowych między talibami i stroną rządową.

Zabójstwo Rasheeda zostało potępione przez wszystkie ważniejsze siły polityczne w Afganistanie, w tym - przez talibów.

Jak podkreśla w komentarzu AFP, zabójstwo dyrektora wykonawczego Fefa było ostatnim w serii zamachów, jakie miały miejsce w listopadzie i w grudniu w Afganistanie. Na początku grudnia w zamachu bombowym w Kabulu zginął zastępca gubernatora prowincji stołecznej Mahbubullah Muhibbi i jego asystent. Zamordowano również pięciu dziennikarzy, w tym - fotoreportera Rahmatullaha Nikzada, szefa Stowarzyszenia Dziennikarzy w Ghazni na wschodzie Afganistanu. Nikzad był dobrze znany w Afganistanie. Współpracował z Associated Press od 2007 roku, a wcześniej pracował dla telewizji Al Jazeera.

Zamachy bombowe w Afganistanie nasiliły się w ostatnim okresie, co może mieć związek z rozmowami, jakie w stolicy Kataru prowadzili do niedawna przedstawiciele talibów i afgańskiego rządu - podkreśla AFP. Niepogodzone z rozpoczęciem rządowo-talibskich negocjacji radykalne odłamy dżihadu związanego z ISIS próbują bowiem zahamować ten proces. "Ze swej strony, władze w Kabulu są skłonne obarczać odpowiedzialnością za zamachy talibów, nawet wtedy, gdy przyznają się do nich dżihadyści Państwa Islamskiego" - zauważa francuska agencja.

Rozmowy w Dosze zostały zawieszone i mają być kontynuowane od przyszłej środy. Negocjacje te są kolejnym etapem wdrażania w życie porozumienia, jakie w lutym ub.r. administracja prezydencka USA zawarła z talibami. W zamian za nieatakowanie obywateli Stanów Zjednoczonych i likwidację baz międzynarodowego terroryzmu w Afganistanie, Amerykanie obiecali całkowicie wycofać się z tego kraju. W listopadzie resort obrony USA zapowiedział, że w styczniu do kraju powróci ok. 2 tys. spośród 4,5 tys. żołnierzy wciąż stacjonujących w Afganistanie, a do czerwca z tego kraju wyjedzie cały amerykański personel wojskowy.

Talibowie na ogół przestrzegają postanowień porozumienia, jeśli chodzi o nieatakowanie celów amerykańskich, wciąż jednak zwalczają afgańską policję i wojsko. Jednocześnie, we wschodniej części Afganistanu trwają walki pomiędzy talibami i oddziałami partyzanckimi związanymi z Państwem islamskim.