AFP: szczepionka Johnson & Johnson będzie dostarczana do UE od 19 kwietnia

Szczepionka przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson będzie dostarczana do krajów Unii Europejskiej od 19 kwietnia - poinformowała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na informacje z amerykańskiego koncernu farmaceutycznego.

To czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Obecnie jest podawana tylko w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie.

W celu zwiększenia produkcji szczepionki i zaspokojenia popytu na nią firma Johnson & Johnson zawarła w ostatnich miesiącach umowy z laboratoriami w Europie, które będą uczestniczyć w procesie produkcji. To Sanofi we Francji, Catalent we Włoszech i IDT Biologika w Niemczech.