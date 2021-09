AFP: USA są rozczarowane postawą Iranu ws. negocjacji nuklearnych

USA są rozczarowane postawą Iranu, który podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ "nie dał żadnego sygnału" ws. terminu ponownego rozpoczęcia negocjacji nuklearnych - powiedział w czwartek wysokiej rangi przedstawiciel amerykańskiej administracji, cytowany przez AFP.

Do tej pory odbyło się sześć rund negocjacji w Wiedniu dotyczących odnowienia międzynarodowego paktu nuklearnego z 2015 roku, które nie przybliżyły stron rozmów do odnowienia porozumienia. Data kolejnej rundy nie została wyznaczona i rozmowy te są całkowicie zawieszone od wyboru nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisi - przypomina AFP.

Przedstawiciel administracji USA powiedział dziennikarzom, że Waszyngton uważa, iż nadal są szanse na zawarcie porozumienia z Teheranem, ale "nie będzie tak wiecznie".

"Na razie nic nie wskazuje na to, że Iran jest gotów powrócić (do negocjacji). Nic się wydarza, nie zmienia, ani nie dodaje nam optymizmu" - dodał.

W środę minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney powiedział, po rozmowie z szefem irańskiej dyplomacji Hosseinem Amirabdollahianem, że Teheran chce powrotu rozmów.

"To może nie nastąpić w najbliższych tygodniach, ponieważ nowy irański rząd finalizuje ustalenia dotyczące jego podejścia do tych negocjacji. Ale z całą pewnością (Amirabdollahian) wyraził oczywisty zamiar powrotu do tych rozmów" - dodał Coveney, który spotkał się z irańskim ministrem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W sierpniu Enrique Mora, wysoki rangą urzędnik Unii Europejskiej, która bierze udział w rozmowach na temat ożywienia paktu nuklearnego z 2015 roku, powiedział agencji AFP, że Iran jest gotowy wrócić do negocjacji nuklearnych na początku września.

W negocjacjach nuklearnych uczestniczą delegacje Iranu, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Unii Europejskiej, natomiast Amerykanie biorą w nich udział pośrednio. Teheran nie zgodził się na obecność delegatów USA przy stole negocjacyjnym.

Umowa nuklearna z Iranem z 2015 roku przewidywała, że Teheran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie sankcje gospodarcze nałożone na ten kraj. W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje gospodarcze.