Afryka: 20 procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem

W 20 krajach Afryki liczba przypadków Covid-19 wzrosła z tygodnia na tydzień o ponad 20 procent. Szczepienia Afrykanów idą powoli; na kontynencie zaszczepionych jest jedynie 0,79 proc. ludzi - poinformowała w czwartek WHO.

"Afryka znajduje się w środku pełnej trzeciej fali koronawirusa. Widzieliśmy w Indiach i innych miejscach, jak szybko Covid-19 może rozprzestrzenić się i przytłoczyć systemy opieki zdrowotnej" - powiedział na konferencji prasowej Matshidiso Moeti, dyrektor regionalny WHO na Afrykę.

Liczba zgonów na kontynencie wzrosła ostatnio o 15 proc. a w pięciu krajach: RPA, Tunezji, Zambii, Ugandzie i Namibii stwierdzono łącznie 76 proc. nowych przypadków koronawirusa.

Moeti ostrzega, że choć liczący 1,3 mld ludzi kontynent nie został dotknięty pandemią tak jak Indie, ale podobna katastrofa może tu nadejść.

Krajom afrykańskim brakuje łóżek szpitalnych i zaopatrzenia w tlen. Gdyby przypadki zachorowań rosły w takim tempie jak w Indiach, systemy lecznicze w poszczególnych krajach nie dadzą sobie rady.

W samej Republice Południowej Afryki odnotowano w czwartek 11 767 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa i 100 zgonów, co zwiększa liczbę zgonów na Covid-19 do 58 323. Łącznie w kraju doszło do 1 786 079 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażeń. Do tej pory przeprowadzono 12 383 955 testów.