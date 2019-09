"Afryka jest kontynentem o wielkim potencjale, który dopiero musi być wykorzystany" - mówił w Radzie Bezpieczeństwa szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Minister uczestniczył w posiedzeniu RB nt. pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim.

Afryka jest też obszarem szczególnie podatnym na konflikty - mówił Czaputowicz. Blisko jedna czwarta wszystkich konfliktów zbrojnych na kuli ziemskiej w ostatnich latach miała miejsce właśnie w Afryce, czego dobitnym przykładem są kryzysy i spirala przemocy rozkręcona w Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, w Libii oraz w Somalii.

Geneza przemocy i konfliktów w Afryce jest złożona - argumentował polski minister. Wśród przyczyn wymienił m.in. ubóstwo, a także system nierówności istniejący na płaszczyźnie społecznej, w sferze politycznej i gospodarczej.

Wskazał też na państwowe i niepaństwowe podmioty, które wraz z zagranicznymi ugrupowaniami militarnymi dążyły do zdobycia wpływów w poszczególnych państwach Afryki, podkopując ich stabilność.

"Wyzwania w sferze bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim szybko się zmieniają" - podkreślił Czaputowicz. Obejmują starcia na tle etnicznym, przemyt narkotyków i handel ludźmi, a także przemoc, która zwykle towarzyszy wyborom. Dodatkowymi czynnikami konfliktogennymi są: nieuregulowana polityka migracyjna i deficyt bezpieczeństwa na granicach, ekstremizmem oraz nasilający się terroryzm. W niektórych wypadkach gwałtowne konflikty wybuchały z powodu walki o zyski z przejęcia kontroli nad zasobami mineralnymi - zaznaczył minister.



Uporanie się z takimi problemami wymaga zdecydowanej akcji i wspólnych wysiłków międzynarodowych. Przywołał doświadczenia Polski, która przeszła przez pokojową i demokratyczną polityczną transformację i skorzystała na lokalnym i regionalnym partnerstwie. Podkreślił jednocześnie, że zasada "afrykańskie rozwiązania dla afrykańskich problemów" - musi pozostać w mocy.



"Uważamy, że silne i odpowiedzialne instytucje są kluczem do stabilności politycznej i wzrostu gospodarczego. Słabość aparatu państwowego i brak rozwiązań systemowych w skali regionu są jednym ze źródeł niepewności i niestabilności w Afryce" - powiedział.



Czaputowicz zaapelował do państw wchodzących w skład Rady Bezpieczeństwa o intensyfikację dialogu na temat wyzwań dotyczących pokoju i bezpieczeństwa w Afryce. Podkreślił znaczenie afrykańskiej agendy integracyjnej i wyraził pogląd, że pogłębienie współpracy Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej z Radą Bezpieczeństwa ONZ służyłoby pokojowi i umocnieniu bezpieczeństwa na kontynencie.



"Partnerstwo to powinno dążyć do zniwelowania różnic w poprzez wzmocnienie działalności gospodarczej i promocji zrównoważonego rozwoju. Afrykańskie regionalne gospodarcze społeczności stanowią kluczowy element w procesie integracji ekonomicznej" - zauważył.



"Afryka jest faktycznie kontynentem o wielkim potencjale, który dopiero musi być wykorzystany. Wielu młodych, inteligentnych ludzi z Afryki zasługuje na dostęp do edukacji na wysokim poziomie i możliwości zatrudnienia. Ludzie, którzy widzą lepszą przyszłość dla siebie w domu, nie podejmują ryzykownych decyzji wyruszania w niebezpieczną podróż za granicę" - ocenił Czaputowicz.



Za klucz do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju politycznego i pogłębiania bezpieczeństwa w Afryce szef polskiej dyplomacji uznał zaufanie i zaangażowanie lokalnych społeczności.



Inni mówcy zastanawiali się m.in. nad sposobami wsparcia Afryki wobec zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa. Wskazywali na przyczyny konfliktów i charakteryzowali ich naturę. Zwracali uwagę, na konsekwencje działalności ugrupowań terrorystycznych w tym: Al-Kaidy oraz zmian klimatycznych, które bezpośrednio wpłynęły na naturę i przebieg afrykańskich konfliktów.



W czwartkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa uczestniczyli m.in: szefowa gabinetu Sekretarza Generalnego ONZ Maria Luiza Ribeiro Viotti oraz przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat.

