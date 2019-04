Afryka jest nadal atrakcyjnym kontynentem dla biznesu. KGHM, Azoty i Ursus spróbowały

Choć globalne spowolnienie gospodarcze wpływa na sytuację w Afryce, wiele krajów tego kontynentu jest nadal najdynamiczniej rozwijającymi się na świecie, z tempem wzrostu po 5-6 proc. Duże szanse mają tam polskie firmy z sektorów spożywczego, telemedycznego i medycznego, finansowego, szeroko pojętych rozwiązań edukacyjnych – mówi w rozmowie z WNP.PL dr Anna Oracz-Masłoń, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.





Dr Anna Oracz-Masłoń podkreśla, że według ostatnich danych Banku Światowego Afryka jest najdynamiczniej rozwijającym się kontynentem.– Z pewnością duże wpływy ma tam kilka państw, a silną ekspansję wykazują Chiny, Rosja i Turcja – zwraca uwagę.Przypomina wystąpienie doradcy prezydenta Trumpa Johna Boltona i jego wykładnię nowej amerykańskiej polityki w Afryce. Ma ona nagradzać sojuszników handlem i inwestycjami, a sprzymierzonych z "wrogami Ameryki" – karać.– Czekamy na dalszy rozwój tej sytuacji – mówi Oracz-Masłoń.Wskazuje, że kilka krajów afrykańskich w szczególny sposób przyciąga eksporterów i inwestorów zagranicznych. Wśród nich wysuwa się na czoło Rwanda – kraj w Afryce Wschodniej, gdzie jest obecnych np. wiele firm z niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym Volkswagen.Według Anny Oracz-Masłoń do niedawna sztandarowymi przykładami polskich firm, które zdecydowały się na dużej skali inwestycje w Afryce, były KGHM, Grupa Azoty i grupa Ursus. Z różnych powodów poniosły fiasko (Ursus czeka na realizację kontraktów). Wspólnym mianownikiem ich porażki jest to, że kraje afrykańskie – ba, nawet regiony w największych z nich – bardzo różnią się między sobą i nie można przenosić doświadczeń zdobytych w jednym z nich do drugiego.– Ale to nie jedyne polskie przedsiębiorstwa tam obecne – podkreśla Oracz-Masłoń. - Szczególnie silnie są reprezentowane firmy z sektorów metalurgicznego i spożywczego, w tym wiele młodych. To one będą budowały w przyszłości pogłębione relacje dwustronne.Ocenia, że w ciągu roku zdecydowanie poprawiła się pomoc informacyjna dla polskich firm ze strony starych i nowych zagranicznych biur handlowych PAIH na kontynencie afrykańskim.O tych sprawach będziemy dyskutować podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniach 13-15 maja w Katowicach. Przewidzieliśmy trzy sesje poświęcone rozwojowi poszczególnych branż i sektorów w Afryce i temu, w jaki sposób tę ekspansję można właściwie zaplanować.