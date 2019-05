Afryka kusi polski biznes

Kontynent afrykański staje się coraz bardziej nowoczesny i atrakcyjny dla biznesu. Wymaga jednak podejścia nie tylko czysto biznesowego, lecz także humanitarnego – przekonywali prelegenci Forum Afryka-Europa Centralna, inwestycje, które odbyło w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Podczas Forum Afryka-Europa Centralna prelegenci opowiedzieli o możliwościach i wyzwaniach związanych z inwestycjami w Afryce.

Robert Zduńczyk z Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia przyznał, że wielu przedsiębiorców z Polski nie jest gotowych, aby rozpocząć projekty w Afryce. Możliwości jest tam bardzo dużo, ale istnieje pewna bariera mentalna.– Przede wszystkim trzeba zacząć. Kiedy zaczynamy, to jak przy każdym projekcie biznesowym, pojawiają się problemy. Jeśli zarządzamy tym prawidłowo, identyfikujemy ryzyka, nie spieszymy się, zdobywamy wiedzę, to poradzimy sobie. Oczywiście, w Afryce niektóre rzeczy trwają dłużej – przyznał.Prelegent opowiedział o projekcie realizowanym w Tanzanii, w rejonie Kilimandżaro, obejmującym kilka tysięcy farmerów, przetwórców mleka, przy udziale polskich przedsiębiorców. Projekt ma zakończyć się za 2 lata.– Chcemy włączać lokalnych farmerów w Tanzanii, by rozwijać produkcję mleczną. To okazja dla polskiego biznesu – mówił Zduńczyk.Jak dodał, w prowadzeniu biznesu w Afryce liczy się nie tylko realizacja danego projektu, lecz także współpraca z miejscową ludnością, pomoc w ich rozwoju i zdobywaniu przez nich nowych umiejętności. W Afryce trzeba łączyć własne cele biznesowe z celami na miejscu. Rozwijając własne firmy, można jednocześnie kreować tam przyszłość.– Założenia ekonomiczne to nie wszystko. Rozwój biznesu w Afryce to coś więcej niż zarządzanie przez Excel – podkreślał.Krzysztof Zamasz, członek zarządu Luma Holding, opowiedział o swoich inwestycjach w Afryce. Jak wymienił, przez ostatni rok pracował w Rwandzie, Kongo, Ugandzie, Tanzanii i Kenii dla funduszu inwestycyjnego. Miłość do Afryki pojawiła się już kilka lat temu, kiedy z Adamem Mokryszem z firmy Mokate stwierdzili, że chcą zrobić ekspansję na Kenię i Afrykę Południową.– Mając bardzo komfortowe życie w Polsce, postanowiłem udowodnić sobie i otoczeniu, że bycie na szczycie to nie wszystko. Pojechałem na konferencję i zostałem hutnikiem, zwolniłem się z metropolii i wziąłem bezpłatny urlop na politechnice. W Rwandzie kupiliśmy hutę cyny. Zrobiliśmy projekt wspólnie ze spółką państwową – wspominał prelegent.Zobacz więcej: EEC 2019: Forum Afryka-Europa Centralna. Inwestycje (relacja + zdjęcia)