Afryka Płd.: Blok BRICS szykuje się do rozszerzenia

BRICS - blok składający się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Afryki Południowej - przyjął dokument określający zasady i kryteria, na mocy których mogą być doń przyjmowane nowe państwa, oświadczył w środę, w drugim dniu szczytu, minister spraw zagranicznych Afryki Południowej Naledi Pandor - podała agencja Reutera. Odbywający się w Johannesburgu szczyt ma potrwać do czwartku.

Minister zapowiedział w rozmowie z lokalnym radiem, że w czwartek zostaną zaprezentowane szczegóły ustaleń dotyczących przyjmowania nowych państw do BRICS.

Do rozszerzenia grupy dążyły zwłaszcza Chiny, liczące na mocniejsze wsparcie w rywalizacji z USA, oraz Rosja - licząca na wsparcie w wojnie z Ukrainą. Bardziej powściągliwa była opinia Brazylii, która obawia się osłabienia swoich wpływów w bloku, lecz która chętnie widziałaby w nim swojego sąsiada - Argentynę. Indie utrzymywały, że są otwarte na rozszerzenie BRICS, jednak wymaga to osiągnięcia konsensusu i precyzyjnych kryteriów określających, kto i na jakich zasadach mógłby do grupy przystąpić - podał Reuters.

Ponad 40 państw wyraziło dotychczas chęć dołączenia do grupy, a ponad 20 złożyło formalne aplikacje. Reprezentują one zróżnicowaną pulę potencjalnych kandydatów - od Iranu po Argentynę - motywowanych głównie chęcią wyrównania globalnych szans - twierdzi agencja.

"Świat przechodzi poważne zmiany, podziały i przegrupowania, wszedł w nowy okres turbulencji i transformacji" - powiedział prezydent Chin Xi Jinping podczas szczytu. "Rozwój jest niezbywalnym prawem wszystkich krajów. Nie jest to przywilej zarezerwowany dla nielicznych" - dodał.

Ruchy mające na celu rozszerzenie bloku i forsowanie Nowego Banku Rozwoju jako alternatywy dla uznanych wielostronnych pożyczkodawców budzą jednak obawy na Zachodzie - zauważył Reuters. Werner Hoyer, szef Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ostrzegł w środę Zachód, że grozi mu utrata zaufania "globalnego Południa", chyba że pilnie zintensyfikuje własne wysiłki na rzecz wsparcia biedniejszych krajów.

Zdaniem agencji AP inną istotną kwestią poruszoną w Johannesburgu jest dążenie do rezygnacji z amerykańskiego dolara w handlu między krajami BRICS i zastąpienie go lokalnymi walutami. Dolar jest jedną z wielu bolączek krajów rozwijających się, z których wiele jest zdania, że międzynarodowe instytucje, takie jak ONZ, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie służą ich interesom.

Deklarowany przez grupę zamiar odejścia od dominującej na świecie waluty nie doprowadzi do upadku dolara z dnia na dzień - podkreśla Associated Press, zauważając, że dolar zachowuje status waluty światowej. W latach 1999-2019 poza Europą 79 proc. wymiany handlowej było realizowanej w dolarach. Jak się wydaje, dotąd nie udało się też krajom BRICS osiągnąć w tej sprawie wyraźnego konsensusu. Podczas gdy Władimir Putin (uczestniczący w obradach za pośrednictwem łącza wideo) stwierdził, że "proces dedolaryzacji (...) nabiera tempa", prezydent Afryki Południowej Cyril Ramaphosa powiedział, że "muszą odbyć się dalsze dyskusje, szczególnie wśród naszych ministrów finansów".