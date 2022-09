Afryka w końcu dostała od ONZ zboże z Ukrainy

Do portu w Dżibuti wszedł pierwszy masowiec przewożący pszenicę z Ukrainy do dotkniętej suszą Afryki - podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Transport przewozi jednostka Brave Commander. 23 tys. ton ziarna będzie rozładowane w Dżibuti i przetransportowane do Etiopii. Wkrótce po nim przybędzie kolejny masowiec z 7 tys. ton pszenicy. Ziarno pozwoli wyżywić 1,5 miliona ludzi przez miesiąc.

Jak wynika z danych Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP), w efekcie ekstremalnej pogody, mocno rosnących cen żywności i konfliktów zbrojnych na świecie, że 82 miliony ludzi potrzebuje pomocy żywnościowej w dziewięciu krajach Afryki - Burundi, Dżibuti, Etiopii, Kenii, Rwandzie, Somalii, Sudanie Południowym, Sudanie i Ugandzie.

- To pierwsza dostawa i mamy nadzieję, że pozwoli WFP dostarczyć ziarno do 1,53 mln ludzi w Etiopii, co pokryje ich potrzeby w czasie miesiąca. Musimy kontynuować dostawy żywności, aby ratować życie w całym regionie - powiedział Michael Dunford, dyrektor WFP na Afrykę Wschodnią.

Urzędnicy mają nadzieję, że udany transport zainspiruje prywatne firmy do rozpoczęcia wysyłki zboża z Ukrainy do Afryki Wschodniej. Rosnące ceny żywności na świecie i trudności w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców zmusiły ONZ do zmniejszenia racji żywnościowych dla uchodźców i przesiedleńców.

