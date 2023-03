Afryka: W Nigrze islamscy bojownicy uwolnili Amerykanina przetrzymywanego przez sześć lat w niewoli, w Mali - więzionego dwa lata Francuza

Islamistyczni bojownicy uwolnili przetrzymywanego w Nigrze od sześciu lat obywatela USA; w Mali wolność po dwóch latach odzyskał francuski dziennikarz - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O uwolnieniu Amerykanina poinformował również między innymi doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. "Z ulgą przyjmuję uwolnienie amerykańskiego zakładnika Jeffery'ego Woodke po ponad 6 latach spędzonych w niewoli. USA dziękują Nigrowi za pomoc w sprowadzeniu go do domu, do wszystkich, którzy za nim tęsknią i go kochają. Dziękuję wielu osobom z naszego rządu, które niestrudzenie pracowały na rzecz jego uwolnienia" - napisał Sullivan na Twitterze.

Jeffery Woodke, pracownik niewymienionej z nazwy organizacji pomocowej został uprowadzony ponad sześć lat temu w Nigrze przez islamskich bojowników. Obecnie przebywa w Niamey, stolicy kraju, skąd mają go ewakuować władze USA.

W sąsiadującym z Nigrem Mali wolność odzyskał w poniedziałek francuski dziennikarz Olivier Dubois, który został porwany pod koniec marca 2021 roku przez Nusrat al-Islam wal Muslimin, odłamu Al-Kaidy w Mali. Jest on dziennikarzem gazety "Liberation", której przedstawiciel poinformował o uwolnieniu agencję Reutera.