Afrykańscy przywódcy wspierają Tedrosa w konflikcie z Trumpem

Prezydenci RPA i Rwandy, Cyril Ramaphosa i Paul Kagame wyrazili poparcie dla szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa po tym, gdy prezydent USA Donald Trump skrytykował postępowanie WHO podczas pandemii koronawirusa.

Trump we wtorek oskarżył kierowaną przez Tedrosa organizację o nadmierne zbliżenie z Chinami i wydawanie złych rekomendacji podczas początkowej fazy pandemii, szczególnie o niezamykaniu granic, do czego początkowo nawoływała WHO. Jak przypomina agencja Reutera, przywódca USA miał też grozić wycofaniem się swojego kraju z dalszego finansowania oenzetowskiej agencji.

Ramaphosa, będący równocześnie przewodniczącym Unii Afrykańskiej (UA), wydał oświadczenie, w którym chwalił Tedrosa za "wspaniałe przywództwo (...) od najwcześniejszych etapów tego bezprecedensowego, globalnego kryzysu zdrowotnego". Wezwał też społeczność międzynarodową do wspólnego wspierania WHO i jego szefa w kierowaniu globalną walką z pandemią.

Ramaphosa przypomniał także zasługi Tedrosa i kierowanej przez niego organizacji w zwalczaniu epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga.

Jak z kolei napisał na swoim Twitterze prezydent Rwandy, szef WHO ma "pełne zaufanie i poparcie Afryki". Zgodził się też ze zdaniem przewodniczącego komisji UA Moussy Fakiego, że czas politycznych rozliczeń nadejdzie później, a teraz należy się skupić na walce z pandemią.

Sam Tedros odpowiedział w środę na słowa Trumpa odpierając jego zarzuty i podkreślając, że WHO jest "blisko każdego narodu", a USA i Chiny powinny zjednoczyć się w walce z niebezpiecznym wrogiem, którym jest koronawirus.