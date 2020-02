Agencja AP: ponad 17 tysięcy zakażeń koronawirusem na całym świecie

Co najmniej 17,3 tys. ludzi na całym świecie zostało zakażonych koronawirusem - podała agencja Associated Press, podkreślając, że są to dane z poniedziałku rano. Poza Chinami infekcję wykryto m.in. w Japonii, Tajlandii i Korei Południowej.

Liczba potwierdzonych zakażeń w niedzielę wzrosła w Chinach kontynentalnych do 17205. Dodatkowo w Hongkongu zanotowano 14 przypadków zakażeń, w Makau - siedem. W Chinach kontynentalnych z powodu epidemii zmarło 361 osób.

Przypadki zakażeń wykryto także w innych krajach, większość z nich w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej: 20 w Japonii, 19 w Tajlandii, 18 w Singapurze, 15 w Korei Południowej, 10 na Tajwanie, osiem w Malezji, tyle samo w Wietnamie, dwa na Filipinach i jeden w Kambodży. Z powodu epidemii jedna osoba zmarła na Filipinach - to pierwszy taki przypadek poza Chinami.

Wykryto także zakażenia u 11 osób w USA, 10 w Niemczech, siedmiu w Australii, sześciu we Francji, pięciu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czterech w Kanadzie, trzech w Indiach. Po dwa przypadki zakażeń wykryto w Rosji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, a po jednym - w Nepalu, Szwecji, Hiszpanii, Finlandii i na Sri Lance.