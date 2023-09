Agencja AP: ponad 20 tys. Ukraińców rannych podczas wojny z Rosją przeszło amputację kończyn

Liczba osób, którym na skutek działań wojennych amputowano kończyny, sięga na Ukrainie już ponad 20 tys.; czegoś podobnego nie obserwowano w Europie od I wojny światowej - powiadomiła w poniedziałek agencja AP w reportażu ze szpitala we Lwowie.

Większość spośród tej grupy stanowią żołnierze, dodatkowo cierpiący na zespół stresu pourazowego. Poszkodowani na froncie stoją przed trudnym zadaniem powrotu do normalnego funkcjonowania - zarówno w wymiarze fizycznym, jak też psychicznym. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że na Ukrainie nie ma wielu specjalistów zajmujących się rehabilitacją takich osób. Do lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji, tylko pięcioro medyków w całym kraju posiadało uprawnienia niezbędne do rehabilitacji pacjentów po amputacjach ramion lub dłoni - czytamy w korespondencji Associated Press.

"Kiedy mnie wybudzono, czułem się, jakbym narodził się na nowo i powrócił z zaświatów" - przyznał żołnierz Witalij Biliak, który przez sześć tygodni znajdował się w śpiączce i przeszedł w tym czasie 10 różnych operacji, w tym m.in. szczęki i dłoni. Lekarzom udało się wygrać walkę o życie Witalija, gdy w kwietniu został poważnie ranny. Wojskowy ucierpiał wówczas na skutek wybuchu min przeciwczołgowych.

Niektórzy pacjenci szpitala doskonale pamiętają moment, kiedy doznali obrażeń. Inni cierpią na poważne zaniki lub luki w pamięci. Nie brakuje też osób uratowanych w ostatniej chwili przed popełnieniem samobójstwa.

Przykładem takiego żołnierza jest Mychajło Jurczuk z wojsk powietrznodesantowych, ranny w ubiegłym roku pod Iziumem w obwodzie charkowskim. Jak przyznał, jedyne o czym wówczas myślał, to szybko zakończyć swoje cierpienia i rozerwać się granatem. Półtora roku później jest zupełnie innym człowiekiem. Odzyskał równowagę psychiczną, ożenił się i został ojcem. Jurczuk stał się motywacją dla tysięcy żołnierzy, którzy próbują wrócić do normalności po obrażeniach i traumie doznanej na froncie - relacjonuje AP.

W przypadku większości poszkodowanych jest to jednak bardzo trudne. "Leżę sam na szpitalnym łóżku i wówczas przychodzą do mnie jacyś nieznani ludzie. Orientuję się, że to Rosjanie. Zaczynają strzelać mi prosto w głowę z pistoletów, karabinów. Denerwują się, ponieważ kończą im się naboje, a ja żyję, pokazuję im środkowy palec i śmieję się z nich" - opowiadał Biliak, wspominając jeden ze swoich niedawnych snów.

Na Ukrainie funkcjonują ośrodki rehabilitacyjne Unbroken i Superhumans, które zapewniają rannym żołnierzom protezy kończyn. Są to podmioty finansowane przez kraje wspierające Kijów, organizacje charytatywne i prywatne ukraińskie firmy - czytamy w reportażu.