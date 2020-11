Agencja federalna GSA zainicjowała proces przekazania władzy prezydenckiej

Agencja GSA (General Services Administration), która zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu innych amerykańskich agencji federalnych, zainicjowała w poniedziałek proces przekazania władzy ekipie prezydenta-elekta Bidena. Poinformowała o tym szefowa GSA Emily Murphy.

W swym liście do Bidena Emily Murphy, która dotychczas konsekwentnie odmawiała uznania wyborczego zwycięstwa Bidena, podkreśliła, że nie widzi już przeszkód, by rozpocząć proces przekazania władzy nowej administracji. Dodała, że jest to jej samodzielna decyzja.

Kierowana przez nią agencja obsługi generalnej rządu USA "zajęła stanowisko, że Joen Biden jest zwycięzcą w wyborach prezydenckich, a to oznacza, że można przystąpić formalnie do przekazywania władzy nowej administracji" - pisze agencja Reutera.

Według agencji Reutera prezydent Donald Trump zwrócił się do swego zespołu prawnego, by współdziałał z ekipą Bidena. Jednocześnie, obecny gospodarz Białego Domu zapowiedział kontynuację walki, której celem jest doprowadzenie do tego, że "rezultaty wyborów będą uczciwe".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski