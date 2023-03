Agencja Kyodo: USA i sojusznicy z grupy Quad solidarni w obliczu asertywnych działań Chin na morzach

Szefowie dyplomacji USA, Australii, Japonii i Indii wyrazili w piątek sprzeciw wobec jednostronnych prób zmiany statusu quo w regionie Indo-Pacyfiku. Agencja Kyodo ocenia to jako pokaz solidarności w obliczu aktywności wojskowej Chin.

We wspólnym oświadczeniu po rozmowach szefów resortów spraw zagranicznych państw należących do czterostronnego dialogu bezpieczeństwa (Quad) w Delhi nie wspomniano wprost o Chinach, ale według komentatorów wzmianki o bezpieczeństwie na morzach były aluzją do chińskich działań.

W komunikacie wyrażono sprzeciw wobec "wszelkich jednostronnych działań", które mają na celu zmianę status quo lub podsycanie napięć w regionie. Wyrażono "poważne zaniepokojenie" z powodu militaryzacji spornych obszarów, niebezpiecznego użycia okrętów straży przybrzeżnej oraz prób zakłócania wydobycia surowców na morzach przez inne państwa.

Kyodo zwraca uwagę, że komunistyczne Chiny zwiększają swoją obecność wojskową na spornych obszarach Morza Południowochińskiego, a chińskie okręty regularnie wpływają na wody wokół kontrolowanych przez Tokio wysp Senkaku na Morzu Wschodniochińskim, do których Pekin rości sobie pretensje i które nazywa Diaoyu.

Inicjatywa Quad, do której należą cztery duże państwa demokratyczne Indo-Pacyfiku, powstała w 2007 roku w celu przeciwdziałania wpływom Chin w regionie. Pekin potępiał tę inicjatywę, określając ją jako wymierzoną przeciwko innym krajom.

Ministrowie Quad rozmawiali również o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wspólnym oświadczeniu podkreślili konieczność osiągnięcia "wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju" i przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych oraz sprzeciwili się użyciu broni jądrowej i groźbom nuklearnym. Nie skrytykowali jednak wprost Rosji, co według Kyodo może wynikać z przyjaznych relacji tego kraju z Indiami.

We wspólnym oświadczeniu ministrowie Quad potępili natomiast próby rakietowe Korei Północnej i zaapelowali o wstrzymanie przemocy w Birmie oraz o zwolnienie z więzień osób arbitralnie przetrzymywanych przez rządzącą tym krajem wojskową juntę.

Spotkanie Quad odbyło się w kuluarach konferencji szefów MSZ państw grupy G20 w Delhi. Wzięli w nim udział sekretarz stanu USA Antony Blinken i ministrowie spraw zagranicznych Australii, Japonii i Indii - Penny Wong, Yoshimasa Hayashi i Subrahmanyam Jaishankar.