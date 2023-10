Agencje ONZ wezwały do zawieszenia broni i dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy

Pięć agencji ONZ wezwało wspólnie w sobotę do zawieszenia broni i nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy po tym, jak 20 ciężarówek przewożących transport pomocy dotarło do enklawy przez przejście Rafah - poinformowała agencja Reutera.

"Wzywamy do humanitarnego zawieszenia broni oraz udzielenia natychmiastowego, nieograniczonego dostępu do pomocy humanitarnej w całej Strefie Gazy, aby umożliwić organizacjom humanitarnym dotarcie do potrzebujących cywilów, ratowanie życia i zapobieganie dalszemu ludzkiemu cierpieniu" - czytamy we wspólnym oświadczeniu pięciu oenzetowskich agencji - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Światowego Programu Żywnościowego (WFP) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

"Przepływy pomocy humanitarnej muszą odbywać się na dużą skalę i być trwałe, a także umożliwiać wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy zachowanie godności" - dodano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera.