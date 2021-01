Airbnb anuluje wszystkie rezerwacje w Waszyngtonie na czas inauguracji; Google zawiesza reklamy polityczne

Airbnb anuluje wszystkie rezerwacje noclegów w obszarze metropolitarnym Waszyngtonu w tygodniu, w którym odbędzie się zaprzysiężenie Joe Bidena na nowego prezydenta USA. Od czwartku Google zawiesza wyświetlanie reklam politycznych na wszystkich swoich platformach.

Airbnb poinformował w środę w komunikacie, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na liczne apele władz samorządowych, stanowych i federalnych wzywające do niepodróżowania do Waszyngtonu w czasie inauguracji nowego prezydenta. Oprócz anulowania już zajętych miejsc noclegowych nie będzie też można dokonać nowych rezerwacji.

"W szczególności burmistrz (Waszyngtonu Muriel) Bowser, gubernator (stanu Maryland Larry) Hogan i gubernator (stanu Wirginia Ralph) Northam wyrażali się jasno, że goście nie powinni podróżować do Dystryktu Kolumbii na inaugurację" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronach firmy.

Dodano, że Airbnb zdaje sobie sprawę z pojawiających się doniesień o "uzbrojonych milicjach i znanych grupach szerzących nienawiść", które próbują przedostać się do Waszyngtonu, by zakłócić inaugurację prezydentury Bidena.

Google zawiesza wyświetlanie reklam politycznych na wszystkich swoich platformach od czwartku, co najmniej do 21 stycznia, pierwszego dnia po zaprzysiężeniu nowego prezydenta - przekazała w środę agencja Reutera, powołując się na informację przesłaną przez serwis do reklamodawców.

Decyzja zapadła po "bezprecedensowych wydarzeniach w zeszłym tygodniu i przed zbliżającą się inauguracją". Przez ten czas nie mają być wyświetlane reklamy odnoszące się do "kandydatów, wyborów, ich wyników, zbliżającej się inauguracji prezydentury, procesu impeachmentu prezydenta, przemocy na Kapitolu lub planowanych w przyszłości protestów" - pisze Reuters.

W oświadczeniu Airbnb dodano, że serwis "kontynuuje pracę, by mieć pewność, że członkowie szerzących nienawiść grup nie są członkami społeczności Airbnb". Firma sprawdza, czy osoby odpowiedzialne za popełnianie przestępstw podczas szturmu zwolenników prezydenta Donalda Trumpa na waszyngtoński Kapitol 6 stycznia, których nazwiska są znane dzięki mediom i organom ścigania, mają konta na Airbnb. Jeżeli tak, ich konta są zawieszane.

Firma dodała, że goście, których rezerwacje zostały anulowane, otrzymają pełny zwrot poniesionych już kosztów. Airbnb zrekompensuje również utracone zyski osobom wynajmującym.

Zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta USA ma się odbyć 20 stycznia.