Airbnb odrabia pandemiczne straty. Są już rekordy

Airbnb w okresie II kwartału tego roku przyjął ponad 103,7 miliona rezerwacji na noclegi w prywatnych obiektach na całym świecie. Natomiast 4 lipca padł dzienny rekord rezerwacji przekraczający 2 miliony. Dzięki odbudowie ruchu turystycznego spółka wypracowała w okresie od kwietnia do końca czerwca 2,1 miliarda dolarów przychodów, co oznacza wzrost o 58 proc. w stosunku do roku minionego.

Od początku tego roku kolejne kraje zaczęły znosić obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią wirusa COVID-19. Niemal natychmiast miliony chętnych zaczęło planować swoje wyjazdy. Nie zahamowała tego także inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Dla amerykańskiego serwisu bookingowego Airbnb II kwartał 2022 roku był bardzo udany.

Z opublikowanych danych wynika, że liczba rezerwacji w tym okresie wyniosła ponad 103,7 miliony, co przełożyło się na osiągnięcie przychodów 2,1 miliarda dolarów - o 58 procent więcej niż przed rokiem. Równocześnie wzrósł zysk netto do 379 milionów dolarów, odpowiednio o 68 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

Pewnym problemem były decyzje o anulowaniu rezerwacji spowodowane odwoływaniem lotów przez linie lotnicze. Podobna sytuacja utrzymuje się także w miesiącach wakacyjnych, a strajki personelu latającego oraz obsługi naziemnej nadal utrudniają dotarcie na czas do pokojów wynajętych tysiącom pasażerów.

- Wzrost ruchu turystycznego zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie powinien się utrzymać w kolejnych kwartałach i to jest dobry prognostyk biznesowy - powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor finansowy Dave Stephenson.

Analitycy bankowi zwracają jednak uwagę na fakt, że wysoki poziom inflacji i zwiększone wydatki w sezonie jesienno-zimowym na ogrzewanie i energię elektryczną mogą wpłynąć na ograniczenie wydatków na podróżowanie.