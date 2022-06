Airbnb wspiera uchodźców na całym świecie

Do tej pory Airbnb i Airbnb.org zapewniły tymczasowe zakwaterowanie dla ponad 107 tysięcy uchodźców i osób ubiegających się o azyl. W tej grupie jest około 50 tysięcy obywateli ukraińskich, którzy uciekli ze swojego kraju po rozpoczęciu działań zbrojnych przez wojsko rosyjskie. Najbardziej w akcję pomocy włączyli się gospodarze mieszkań z Polski i Niemiec.

Do tej pory Airbnb zapewniły dach nad głową i tymczasowe zakwaterowanie dla ponad 107 tysięcy uchodźców, głównie wojennych i osób ubiegających się o azyl. W odpowiedzi na kryzysy, które dotknęły świat od sierpnia ubiegłego roku Airbnb.org zapewniło darmowe pobyty dla między innymi 26 tysięcy uchodźców, którzy po przejęciu władzy przez Talibów musieli pilnie opuścić swój kraj.

Zgodnie z przewidywaniami w 2022 roku przygotowano kolejne oferty bezpłatnego zakwaterowania, jednak nikt się nie spodziewał takiego kryzysu humanitarnego, który nastąpił po rozpoczęciu wojny i wkroczeniu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy. W ciągu zaledwie kilku dni setki tysięcy uchodźców przekraczało ukraińską granicę i trzeba było im znaleźć dach nad głową.

-Do tej pory zespół Airbnb org. zapewnił tymczasowe zakwaterowanie dla ponad 100 tysięcy uchodźców i osób ubiegających się o azyl, w tym ponad 50 tysięcy to osoby, które uciekły przed konfliktem w Ukrainie. Jak pokazała praktyka to gospodarze lokali z Polski i Niemiec najbardziej wspierają naszą inicjatywę. Do tej pory ponad 5,9 tysiąca uchodźców znalazło dach nad głową w Niemczech i 10 tysięcy w Polsce- czytamy w komunikacie

Ponad 48 tysięcy gospodarzy w 160 krajach zgłosiło propozycję, że będzie przyjmować gości ze zniżką przez system Airbnb.org lub wręcz za darmo.

Spółka od 2017 angażuje się w pomoc dla uchodźców w całym świecie.