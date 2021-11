Al-Dżazira: 7 mln Irakijczyków może stracić dostęp do wody

Zmiany klimatyczne i konflikty zbrojne spowodowały, że Irakijczycy zmagają się z pogłębiającym się kryzysem wodnym. Raport organizacji pomocowych szacuje, że nawet 7 mln mieszkańców Iraków może zabraknąć wody - przekazała w piątek katarska stacja Al-Dżazira.

Raport, na który powołała się stacja, sporządzono w sierpniu i został opracowany przez szereg organizacji pomocowych z całego świata, w tym: Norweską Radę ds. Uchodźców, Duńską Radę ds. Uchodźców, Action Against Hunger, czy Mercy Corps. W dokumencie ostrzegano, że coraz wyższe temperatury spowodowane przez zmiany klimatyczne powodują nasilone susze w regionie.

Zdaniem Rebrwara Nasira Dary, wykładającego geologię na uniwersytecie Saladyna w Irbilu, zmiany klimatyczne są główną przyczyną pustynniejącego krajobrazu. Dodał, że coraz niższe poziomy wody w rzekach Tygrys i Eufrat tylko pogarszają sytuację.

"Musiałem porzucić rolnictwo. Zacząłem szukać nowej pracy z powodu braku wody" - powiedział w rozmowie ze stacją mieszkaniec wioski położonej na północ od Bagdadu.

Zanikanie wody w mezopotamskich rzekach, które od tysiącleci użyźniały region, częściowo zostało spowodowane przez budowę tam w ich górnych biegach w Turcji i Iranie. Al-Dżazira zwróciła w szczególności uwagę na turecki "Wielki Projekt Anatolia" realizowany przez dziesięciolecia, w ramach którego powstały 22 zapory i 19 elektrowni wodnych na Tygrysie i Eufracie.

Fabrizio Orsini, doradca ds. klimatu w organizacji pozarządowej People in Need świadczącej pomoc humanitarną i rozwojową w Iraku, wskazał, że w regionie rośnie ryzyko wybuchu konfliktów o wodę. "Jest coraz większa presja na zasoby, których jest coraz mniej" - wyjaśnił.

Dodał, że nie dość, że wody w Iraku jest coraz mniej, to staje się ona coraz bardziej zanieczyszczona i zasolona. Według Human Rights Watch, w 2018 r. hospitalizowano ponad 18 tys. osób, które miały styczność ze skażoną wodą w południowej prowincji Basra.

Dekady konfliktów zbrojnych w Iraku sprawiły, że duża część infrastruktury wodnej w kraju została zniszczona do czego szczególnie przyczyniło się Państwo Islamskie w ostatnich latach - zauważyła Al-Dżazira. Według należącej do ONZ Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w 2019 r. ponad 21 tys. osób zostało przesiedlonych z centralnych i południowych prowincji kraju, ponieważ utracili dostęp do czystej wody. IOM doniósł, że ryzyko dalszych przesiedleń jest "wysokie" i że oczekuje się, że się "utrzyma".

W październiku irakijskie media państwowe poinformowały o strategii, którą ma opracować ministerstwo zasobów wodnych, żeby przetrwać porę suchą.