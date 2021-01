Albania: 50 syryjskich migrantów uratowanych przez wojsko i policję

50 syryjskich nielegalnych migrantów, którzy przy złej pogodzie próbowali przedostać się na pontonie do Włoch, zostało uratowanych przez albańskie wojsko i policję – podały w sobotę lokalne media i policja. 16 migrantów, w tym troje dzieci, hospitalizowano.

We współpracy z włoską policją finansową w piątek wieczorem albańskie służby znalazły ponton z migrantami w delcie rzeki Vjosa, ok. 100 km na południe od stolicy Albanii, Tirany. Ponton był tam zablokowany przez około trzy godziny z powodu wysokich fal na Morzu Adriatyckim. Nie ma informacji o tym, by ktoś zaginął.

Przed dwudziestu laty trasa ta była regularnie wykorzystywana przez lokalnych handlarzy do przewożenia biednych Albańczyków do Włoch - zwraca uwagę agencja AP.

Portal Balkanweb.com podał, że 50 syryjskich migrantów, w tym kobiety i dzieci, zostało znalezionych po tym, jak jeden z nich wezwał policję, mówiąc, że łódź utknęła z powodu złej pogody i problemu z silnikiem.

Każdy z uciekinierów miał zapłacić do 2000 euro za nielegalny transport do Włoch. Policja nie znalazła przemytników.

Albania, członkini NATO od 2009 roku i licząca na rychłe rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa w UE, współpracuje z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w celu kontrolowania jej południowych granic z sąsiednią Grecją, skąd przybywa większość migrantów. Choć dotychczas nie była to główna trasa tranzytowa dla migrantów przez Europę, próbowały ją pokonać małe grupy uciekinierów.