Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna poparły przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premierzy Albanii, Czarnogóry i Macedonii Północnej, Edi Rama, Dritan Abazović i Dimitar Kowaczewski, wydali w środę oświadczenie o wsparciu starań Kijowa na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - poinformowała gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

Szefowie rządów Albanii i Czarnogóry przybyli do ukraińskiej stolicy osobiście, natomiast premier Macedonii Północnej wziął udział w rozmowach w formule online.

"Nasze państwa powinny stać się pełnoprawnymi członkami UE. Nie jesteśmy dla siebie konkurentami na tej europejskiej drodze, lecz jedynie uzupełniamy się i wzajemnie wzmacniamy nasz potencjał" - ocenił prezydent Zełenski.

Wcześniej w środę ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk wyraził nadzieję, że kanclerz RFN Olaf Scholz poprze przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE podczas planowanej w tym tygodniu wizyty w Kijowie. "Chcemy, aby szef niemieckiego rządu jasno obiecał, bez żadnych +jeśli+ czy +ale+, przyznanie nam tego statusu i dopilnował, by w przyszłym tygodniu Rada Europejska podjęła tę historyczną decyzję jednomyślnie" - podkreślił Melnyk.We wtorek portal Politico zapowiedział, że Komisja Europejska zarekomenduje przyznanie Ukrainie oficjalnego statusu kraju kandydującego do UE. Według informacji serwisu, "co najmniej trzy państwa członkowskie" są jednak temu przeciwne.